Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

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Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışlar, Göksun ilçesinde kar şeklinde gerçekleşti. Nisan ayında yağan kar sonrası ilçe beyaza bürünürken, doğa tutkunu Sefer Sağır, ilçeye 25 kilometre mesafede yer alan Meryemçil bölgesi Karlıgöl mevkisine çıktı. Bölgedeki rengarenk su çiçeklerini ve buz tutan göleti görüntüleyen Sağır, kartpostallık manzaraları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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