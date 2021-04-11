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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Barış Sun, Egemen Savran

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Mert, Hakan (Dk.62 Talha), Burak, Sefa, Erdem, Kadir Kaan, Doğanay (Dk.75 Selahattin), Alican (Dk.85 İsa), Orhan, İbrahim

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek Seydi, Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Dk.46 Erdem), Metin (Dk.78 Emir), Abdulkadir, Mehmet (Dk.82 Bilal), Oğuz, Ali (Dk.78 Ahmet Hakan), Fatih Çıplak, Gülhan (Dk.46 Samet)

GOL: Dk.21 Metin (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Alican (Kahramanmaraşspor) Gülhan, Abdulkadir (İnegölspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Kadir Kaan (Kahramanmaraşspor) Dk.90 Fatih Çıplak (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 33'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

21'inci dakikada İnegölspor'dan Metin, ceza sahasındaki karambolde topu önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti: 0-1.

90'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan Kadir Kaan, rakip futbolcu Abdulkadir'i orta sahada düşürmesi sonucu maçın hakeminden direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90'ıncı dakikada bu kez İnegölspor'dan Fatih Çıplak, rakip futbolcu Mert'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakeminden direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-04-11 17:06:54



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