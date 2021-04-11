Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Kahramanmaraşspor konuk ettiği İnegölspor'a 10 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Barış Sun xx, Egemen Savran xx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Mert xx, Hakan x, (Talha dk. 62 xx), Burak xx, Sefa xx, Erdem xx, Kadir Kaan xx, Doğanay x, (Selahattin dk. 75 x), Alican xx (İsa dk. 85?), Orhan xx, İbrahim x
İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Seydi xx, Gökhan Kurumuş xx, Fatih Üge x (Erdem dk. 46 xx), Metin xxx (Emir dk. 78 x), Abdulkadir xx, Mehmet xx (Bilal dk. 82 ?), Oğuz xx, Ali xx (Ahmet Hakan dk. 78 x), Fatih Çıplak x, Gülhan x (Samet dk. 46 x)
Gol: Metin (dk. 21) (İnegölspor)
Kırmızı kartlar: Kadir Kaan (dk. 90) (Kahramanmaraşspor), Fatih Çıplak (dk. 90) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Alican (Kahramanmaraşspor), Gülhan, Abdulkadir (İnegölspor)
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