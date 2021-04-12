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Engelleri aşarak hafız oldu Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki Mehmet Salih, 3 yıllık azmi sayesinde bütün engellere rağmen Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmayı başardı

İHA

Engelleri aşarak hafız oldu Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki Mehmet Salih, 3 yıllık azmi sayesinde bütün engellere rağmen Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmayı başardı

Kahramanmaraş’ta doğuştan engelli 13 yaşındaki Mehmet Salih, 3 yıllık azmi sonunda, Kur’anı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu.
Kahramanmaraş’ta doğuştan belden aşağısı tutmayan Mehmet Salih Geçinir, Onikişubat ilçesi Müftü Muhammet Gevher Kur’an Kursu’na başvurdu. Ailesi ve kurstaki hocalarının da yardımıyla engelleri aşan Geçinir, 3 yıllık eğitimini tamamlayarak Kur’anı Kerim’i ezberledi. Hafız olduğu için mutlu olan Geçinir’e isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir esnaf tarafından tam altın hediye edildi.
Eğitimi sırasında her türlü destek sağlayan hocalarına ve ailesine teşekkür eden Mehmet Salih Geçinir, “Burada Kur’an’ın temel eğitimlerini aldım ve yüzüne okumayı öğrendim. Sonra 2018 yılında hafızlık sınıfına geçip hafızlığımı geliştirdim. Bu arada hem okuluma gidip hem de Kur’an eğitimlerim devam ediyordu. Şuanda hafız oldum ve herkesin yaşaması lazım çok güzel bir duygu. Engelli olduğum için haliyle zorlanıyor insan ama benim için çok bir fark olmadı. Hocalarıma çok teşekkür ederim” dedi.
Mehmet Salih’in engelleri aşarak hafızlığını tamamladığını söyleyen Müftü Muhammet Gevher Kur’an Kursu Müdürü Selahattin Akkurt, “Bu eğitim kurumumuz 5 yılı tamamladı ve ortalama 30 ila 35 öğrencimiz hafız olmaktadır. İlimizin ve bölgemizin geleceği için güzel nesiller yetiştirmek ve sosyal alanlarda öğrencilerimiz hazırlıyoruz ve Mehmet Salih’te bunlardan birisi. Kardeşimiz engelli ama biz engelli demiyoruz. Engelleri aşarak büyük bir başarı elde etti. Hepimizi ailesini ve hocalarını sevince boğdu ve bu fedakarca yapılan bir hizmetin sonucu olduğunu bizlere kanıtlamış oldu” dedi.
Mehmet Salih’in annesi Gül Ayşe Geçinir ise “Oğlumum rahatsızlığı ‘Spina bifida’ yani belden aşağısını hissetmiyor ve rabbimin hediyesi olarak biz kabul ettik. Hamdolsun ona hizmet etmeye adadık kendimizi. Biz sabah çıkardık okula giderdik önce, okuldan sonra buraya gelir ve buradan sonra arada bir havuza götürürdük. Elhamdülillah Kur’anı Kerim’i hafızlığını tamamladı ve takvalı bir şekilde severek yapmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

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