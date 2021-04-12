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DEAŞ’ın bombacısı yakalandı Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İHA

DEAŞ’ın bombacısı yakalandı Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli olmak 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin DEAŞ’ın bombacısı olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen S.A, A.Ş, H.H, E.K, H.E ve A.Ş isimli şüphelileri yakalamak amacıyla eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birinin bomba düzenekleri üzerine eğitim aldığı ve 20132015 yılları arasında Suriye Halep bölgesinde DEAŞ terör örgütü adına birçok silahlı ve bombalı eylem düzenlediği, şüphelilerden bir diğerinin ise ayı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde kadı/imam olarak sözde emir konumunda faaliyet yürüttüğü, Halep bölgesinde yaşayan halka cihat çağrıları yaparak DEAŞ terör örgütüne katılımlarını sağladığı, ayrıca çocuklara ve gençlere ideolojik olarak dini ve seri eğitimler verdiği tespit edildi.
Diğer 4 şüphelinin ise yine aynı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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