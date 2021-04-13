Kız çocuğuna şantajla cinsel istismara 4 tutuklama



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 12 yaşındaki N.A.'ya şantajla cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Pazarcık ilçesinde N.A., teyzesine, bazı kişilerin kendisine şantajla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Teyze de polise haber verdi. Gelen polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen küçük kız, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine şantajla cinsel istismarda bulunulduğunu belirtip, istismar eden kişilerin isimlerin verdi. Polis, 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

VALİLİK: 1 KİŞİ ARANIYOR

Bu arada, Kahramanmaraş Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Çocuk İzleme Merkezi´nde N.A isimli şahısla, pedagoglar eşliğinde yapılan görüşmede; ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı şahıslar tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştur. Söz konusu bu iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle ve gizlilikle yürütülmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Ömer KOÇ

2021-04-13 09:11:11



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