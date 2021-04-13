Müze ve kütüphaneler dezenfekte edildi 25 kütüphanede ve 5 müzede dezenfekte çalışmaları

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta pandemiyle mücadele kapsamında kütüphane ve müzelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir genelinde Büyükşehir’e bağlı 25 kütüphanede ve 5 müzede dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte çalışmalar, vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarıyla birlikte Covid19 bulaş seyrinin azaltılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.