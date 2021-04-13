Kahramanmaraş'ta camilere çevre düzenlemesi

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Kahramanmaraş’ta camilerin çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, kanuni mahallesi ve Küba Cami’nde bahçe düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi.

İhtiyaç duyulan camilerin çevre düzenine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bölgemizde bulunan birçok camimizin çevre düzenine katkı sağladık. İhtiyaç duyulan alanlarda ve konularda camilerimize yardım ediyoruz. Özellikle çevre düzeni konusunda birçok çalışma yaptık. Son olarak ekiplerimiz Kanuni mahallemizde bulunan Küba Cami’nde çalışmalar yaptı. Camilerimizin güzelleşmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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