DEAŞ operasyonlarına 6 tutuklama

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen S.A., A.Ş., H.H., E.K., H.E. ve A.Ş. isimli şüphelileri yakalamak amacıyla eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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