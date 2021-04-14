Kahramanmaraş'ta fırınlara pandemi denetimi

Kahramanmaraş 'ta pandemiyle mücadele kapsamında fırınlarda denetimler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Gıda ve Tarım Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan denetim ekipleri, ilçelerde faaliyet gösteren fırınlarda pandemi kurallarına uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı yapılan denetimlere ilişkin, “Ramazan ayı ile fırınlara olan talep artıyor. Fırınlarımızda yapılan unlu mamul üretimlerinin her haneye ulaştığı düşünüldüğünde hijyenik şartların temini azami önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın da toplu alanlardan uzak durmaları, fırınlarda yoğunluk oluşturmamaları ve maske, mesafe ve temizlik kurlarına uygun alışveriş gerçekleştirmeleri halk sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Bildirimlerimizin yanı sıra denetimlerimizde işyerlerini İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt ediyoruz. Toplum sağlığını korumak ve bulaş riskinin önlenmesi amacıyla şehir genelinde denetimlerimiz devam edecek” dedi.

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