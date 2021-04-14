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Böbreğinden 11 santimlik tümör çıkarıldı Kahramanmaraş'ta bir hastanın karaciğer, bağırsak ve karnının arka duvarına yapışık halde bulunan tümör, 2,5 saat süren ameliyatla alındı

İHA

Böbreğinden 11 santimlik tümör çıkarıldı Kahramanmaraş'ta bir hastanın karaciğer, bağırsak ve karnının arka duvarına yapışık halde bulunan tümör, 2,5 saat süren ameliyatla alındı

Kahramanmaraş’ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden vatandaşın böbreğinde tümör tespit edildi. Ameliyatla böbreğindeki 11 santimlik tümör alınan hasta sağlığına kavuştu.
Kahramanmaraş’ta yaklaşık bir yıl önce karın ve çevresindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran Sait Evleksiz (41), aradan geçen süre zarfında ağrıları şiddetlenince Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Burada korona tedavilerinin yoğunluğu nedeniyle ameliyat yapılamayacağını öğrenen Evleksiz, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 12 Nisan tarihinde Özel Sular Vatan Hastanesi Üroloji Doktoru Operatör Mustafa Eren’e muayene oldu. Muayenesinin ertesi günü ameliyata alınan hastanın iki buçuk saat süren operasyonla böbreğinden 11 santimetrelik tümör çıkarıldı.
Tümörün böbrek çevresinin yüzde 80’ini kapladığını ve başarılı bir şekilde alındığını söyleyen Dr. Eren, “Aslında hastamızın kronik taş hastalığı var. Bu konuda birçok merkezde tedavisi yapılmakta ve tümörde rastlantı olarak tespit edilmektedir. Hasta, tanısı konulmuş sağ böbrekte kitle şikayeti ile bize müracaat etti. Böbreğin yüzde 80’ini kaplayan yaklaşık 11 santim civarında tümör mevcuttu. Hazırlığın ardından hastayı dün başarılı bir operasyonla ameliyata aldık. Bugün birinci günümüz ve genel durumumuz iyi. Tümör çok büyük olduğu için radyolojik bulgu ile ameliyata girdik. Karaciğer, bağırsaklar ve karın arka duvarına yapışık ve ameliyatımızın süresi uzadı. Muhtemelen biraz daha gecikmiş olsa tutulumlar olacaktı ve sonra karaciğer gibi yerlere ek tedaviler gerekecekti” dedi.
Böbrek tümörlerinin hafife alınmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Eren, “Böbrek tümörleri insanlarda yüzde 2 oranında görülmektedir. Hastalarda semptom son evrelerde daha çok ortaya çıkmakta. Onlarda daha çok kitle bulgusu ve kanamayla daha çok görülmektedir. Çoğunlukla bu tür tanılar rastlantı olarak ortaya çıkıyor. Hastaların yanılgısı şu; böbrek tümörü tanısı konulduktan sonra çoğunlukla herhangi bir şikâyetim yok, bende böyle bir kanser olduğuna inanmıyorum mantığı var fakat erken tanı konulan hastalar şanslı hastalardır. İleri evre dahi olsa tümörün boyutu büyükse böbreğin alınması gerekiyor. Hastalar 5 yıl boyunca hekime belirli aralıklara gitmek zorunda ve takibini yaptırmak zorunda” diye konuştu.
1 yıldır taşıdığı ağrılardan kurtulduğunu ifade eden hasta Sait Evleksiz ise, "Ağrılarım korona virüs başlangıcıyla artmıştı, tıp fakültesine gittim ve orada ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Bir arkadaş tavsiyesi ile bu hastaneye geldim ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Dün ameliyat oldum ve bugün de iyiyim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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