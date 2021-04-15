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KMTSO’da teknoloji odaklı sanayi hamlesi Balcıoğlu, “Biz kendimizi üretime odaklamışız” Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı online olarak düzenlendi

İHA

KMTSO’da teknoloji odaklı sanayi hamlesi Balcıoğlu, “Biz kendimizi üretime odaklamışız” Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı online olarak düzenlendi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Türkiye’de aldığı teşviki yüzde 100’üne yakınını hayata geçirmiş sanayici olarak yatırım hamlesine dönüştürmüş bir kentiz ve bununla övünüyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Askon Danışmanlık işbirliği ile bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, orta ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yönelik özel bir teşvik olan hamle programı ile yatırımcılar için uygulanacak teşviklerin tanıtıldı.
Toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı tanıtacağız. Burada amaç, yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tabiri caizse sonsuz bir imkan sunuyor. Bizden istenen yeni şeyler yapma cesaretini göstermemiz. Bizim arkadaşlarımızın hepsinde bu cesaretin fazlasıyla olduğunu biliyoruz. Kendimizle övündüğümüz, farklı bir gururumuz var. Türkiye’de aldığı teşviki yüzde 100’üne yakınını hayata geçirmiş sanayici olarak yatırım hamlesine dönüştürmüş bir kentiz ve bununla övünüyoruz. Biz kendimizi üretime odaklamışız. Doğru ürünü ürettiğimiz sürece dünyada bunun her türlü talebi var” diye konuştu.

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