Kahramanmaraş mutfağı gurmelerin yeni gözdesi Gurmelere 100 farklı lezzet ikram edildi

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin, doğal ve tarihi güzelliklerinin turizme kazandırılması için gurmeler kentte ağırlandı.

Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), yöresel lezzetlerinin tanıtılması, doğal ve tarihi güzelliklerinin turizme kazandırılması için gurmeler, yazarlar, basın mensupları, televizyon programcıları ve restoran yetkililerinden oluşan 16 kişilik bir heyeti ağırladı.

Asırlık Kocabaş Konağı’nda konuklarla bir araya gelen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Misafirlerimiz, Kahramanmaraş’ın güzelliğini, özelliğini keşfedecekler. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Türkiye’nin her yerinde içli köfte yapılır ama her içli köftenin tadı birbirinden farklı. Burası saklı bir cennet ve her gelenin hayran kaldığı bir yer. Bu güzellikleri herkesle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’a gelerek mutfağını ve doğasını tanıma fırsatı bulduklarını belirten Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç,“Kahramanmaraş’ın harika doğasının içinde güzel yemeklerini tatmak bizleri çok mutlu etti. Ben gastronomiden çok fazla anlayan biri değilim ancak çok iyi yemek yerim” diye konuştu.

Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin de, “Kahramanmaraş’a gastronomi seyahati başladı. Bu seyahatle kentin yerel ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu en iyi anlamamızın yolu Ticaret ve Sanayi Odası ile kurduğumuz ilişki” dedi.

