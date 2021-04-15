Kahramanmaraş’ta otomobil yangını

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Kahramanmaraş’ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir tamirhanede meydana geldi. 46 MB 110 plakalı otomobil bir anda alevler içinde kalarak yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek çevreye dağılmasını engelledi. Yangında can kaybı yaşamazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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