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Başkan Güngör; "Ramazanda 30 bin ihtiyaç sahibi aileye 5 milyon liralık sosyal destek sağlayacağız'

İHA

Başkan Güngör; "Ramazanda 30 bin ihtiyaç sahibi aileye 5 milyon liralık sosyal destek sağlayacağız'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu ramazanda 30 bin ihtiyaç sahibi aileye 5 milyon liralık sosyal destek sağlayacağız. Sosyal Destek Kartları hem mahremiyeti koruyacak, hem de esnaf ve vatandaş dayanışmasını yaygınlaştıracak” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar’ın yaptığı programın konukları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda KSÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Görüzoğlu ve Büyükşehir Orkestrası Saz Heyeti okunan ilahilerle musiki ziyafeti yaşattı. Programda, Büyükşehir Belediyesi’nin ramazana yönelik gerçekleştirmiş olduğu projeler, İstiklal Mücadelesi ve yardımlaşmanın önemi gibi pek çok konuya değinildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasında, tarihi Maraş kalesinin 100 yıl aradan sonra restore ettiklerini ve ilk Cuma namazını kıldıklarını söyledi. Başkan Güngör, “Öncelikle tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Geçen yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümüydü. Tarihi Maraş kalemizde yaklaşık 5 yıldır restore halindeydi. Biz de kurtuluşumuzun yüzüncü yılında 12 Şubat’a bu tarihi mekânı yetiştirmeye gayret gösterdik. Kurtuluşumuzun yüzüncü yılına özel Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle tarihi Maraş Kalesi’nin restorasyonu bitirdik. Elhamdülillah bu tarihi mekanı restore edip tekrardan hizmete açmakta bize nasip oldu. Ve 100 yıl aradan sonra ikinci cuma namazını kılmak bizlere nasip oldu. 100 yıl sonra ecdadımızın anısını tekrar burada yaşatmış olduk" dedi.

‘30 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyoruz’
Başkan Güngör, programda sosyal yardımlara ilişkin de şunları kaydetti;
“Ramazan birlik, beraberlik yardımlaşma ve kardeşlik ayıdır. Pandemi nedeniyle etkinlikleri, iftar çadırlarını ve kaynaşma programlarını eskisi kadar yapamıyoruz. Biz de halkımızla fiziken bir araya gelemediğimiz için bugün de yaptığımız gibi etkinlikleri vatandaşlarımızın evlerine taşımaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza düzenli olarak yardım ediyoruz. Bu yıl Ramazan ayına özel olarak 20 bin ihtiyaç sahibi aileye daha yardım etme kararı alarak toplamda 30 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ihtiyaç sahibi ailelerimize ‘Derman Kart’ adında kartlar vererek belli marketlerden alışveriş yapmasını sağladık. Bu sene Ramazan münasebetiyle yapacağımız yardımları Ramazan kolisi yerine ‘Sosyal Destek Kartları’ şeklinde yapmayı planladık. Böylece ailelere yardımlarımızın tamamını bu banka kartı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Kartlara yüklediğimiz bakiye çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz istediği esnafımızdan bu kart sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek”

‘Çocuklara Ramazan kitapçığı’
Başkan Güngör son olarak, "Yavrularımızı Ramazan’a hazırlamak ve Ramazan’ın manevi havasını onlara tattırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir kitapçık hazırladık. Ramazan günlüğü adındaki kitapçığımızda Ramazan’ın her gününe özel olarak hazırlanmış etkinlikler ile yavrularımıza Ramazan’ın manevi havasını yaşatmak istiyoruz. Çocuklarımız Kültür yayınlarımızla şehrimizin ve ülkemizin manevi değerlerine temas edebilecek" dedi.

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