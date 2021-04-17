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Dulkadiroğlu Cevizli Park'ta sezon hazırlıkları Yeni sezon için birçok yeniliğe imza attığı belirtilen Cevizli Park’ta, yoğun talebi karşılama adına da çalışmalar yapıldığı ifade edildi

İHA

Dulkadiroğlu Cevizli Park'ta sezon hazırlıkları Yeni sezon için birçok yeniliğe imza attığı belirtilen Cevizli Park’ta, yoğun talebi karşılama adına da çalışmalar yapıldığı ifade edildi

Dulkadiroğlu İlçesi’nde aile çay bahçesi olarak hizmete sunulan Cevizli Park, Ramazan Bayramı sonrasında kapılarını vatandaşlara açmayı planlıyor.
Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı bölgesinin temiz havasını vatandaşlarla buluşturan Cevizli Park, Ramazan bayramı sonrasında vatandaşların hizmetinde olacak.
Vatandaşların cevizli parkı çok sevdiğini hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu sevgin karşılığını kaliteli hizmet olarak vereceklerini söyledi.
Başkan Okay, “İlçemizin havasıyla, suyuyla ve doğasıyla en güzel yerlerinden olan Pınarbaşı bölgemizde güzel bir mekan oluşturduk. Bu güzel mekanı da vatandaşlarımız çok sevdi. Hizmet verdiği günlerde çok büyük yoğunluklar yaşayan bu mekanımızı yeni sezona hazırlıyoruz. Ramazan bayramı sonrasında vatandaşlarımız bu güzel alanda oturup çaylarını içebilecekler. Yoğun talebi karşılama adına da arkadaşlarımız gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bu şehrin insanları her şeyin en iyisine layıktır. Bizler de bunu sağlama adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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