Başkan Güngör: "Kahramanmaraş'ı projelerimizle kalkındıracağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizi turizm, tarım, ticaret projelerimizle kalkındıracağız ve bu yıl 600 milyon lira yatırım gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Güngör, internet üzerinden çevrimiçi yayınlanan “Kent Kulisi” programına katıldı. Gazeteciler Neşe Yıldızhan ve Sibel Atıcı moderatörlüğünde düzenlenen özel oturumda şehrin gündeminin konuşulduğu programda Başkan Güngör, 2021 Yatırım Programı, Valilik Şehir Meydan Projesi, Tarihi Kapalıçarşı Cephe İyileştirme Projesi, Yedikuyular Kayak Merkezi, Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları, Yusuflar Mahallesi (Tekke) Kentsel Dönüşüm, Millet Bahçeleri, UNESCO Şehirler Ağı, Ulaşım Yatırımları ve Pandemi Destekleri başta olmak üzere pek çok konuda bilgi aktardı.

Başkan Güngör programda yıl içinde gerçekleştirilecek yatırım süreçlerine ilişkin, “Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlardan, kaymakamlara kadar tüm paydaşlarımızla görüşmeler yaptık. Bu yıl yapacağımız yatırımları da bu görüşmeler ve istişarelerle belirledik. Mikro ölçekte doğrudan muhataplarımızla görüştüğümüz için makro ölçüdeki hizmetler de kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilebiliyor. Göreve geldiğimizde öncelikle Belediyemizin mali yapısını uzun ve kısa vadeli olarak inceledik. Hem insan kaynakları noktasında hem de bütçe planlaması konusunda sürdürülebilirlik öncelikli hedefimiz oldu. Tasarruf edebileceğimiz her kalemi gözden geçirdik ve borçlarımızı yapılandırdık. Hizmetlerde öncelikleri belirledik, beklentileri aldık. Önümüze bir eylem planı koyduk, nihai noktada bu plan tüm paydaşların katılımlarıyla şekillendirildi” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ilçelere ve kırsal bölgelere yapılan yatırımlarla ilgili, şunları söyledi:

“Toplamda 11 ilçenin yolu için 2 yıl içinde 200 milyonun üzerinde bir yol yatırımımız oldu. Kırsalda ya da merkezde tüm hemşehrilerimizin öncelikle ulaşımının aksamamasını temin etmeye gayret gösteriyoruz. Her ilçemizin hizmet standardının aynı olması bizim için çok önemli. Örneğin Ekinözü İçmeler bölgesiyle meşhur olan bir ilçemiz. Ekinözü’nde burası ticari potansiyel için çok önemli bir yer. Buraya konaklama mekanları, otel, ana arterlerin ve meydanının düzenlenmesi ile Ekinözü inşallah turizm potansiyelini ve gelirini artırmış olacak. Elbistan’da içme suyu ve kanalizasyon noktasında 100 milyon lira bir yatırım yapıyoruz. Neredeyse her ilçemize bir millet konağı ya da bahçesi kazandırdık. Pazarcık’ta başlattığımız Millet Bahçesi çalışmamız da tamamlanmak üzere. Tarımla ilgili süreçler için Elbistan’a Besi İhtisas, Türkoğlu’na ise Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kazandıracağız. Yalnızca Elbistan’da 5 bin kişi istihdam edilebilecek. Türkoğlu’ndaki projemiz yaklaşık 300 milyonluk bir proje burada da 6 bine yakın hemşehrimiz çalışabilecek. Tüm vekillerimizle birlikte, başkanlarımızla birlikte çok önemli görüşmeler yaptık. Kahramanmaraş toplamda 11 ilçesiyle büyük bir şehir. Dolayısıyla buraların tamamında hizmette fırsat eşitliği için varlık gösteriyoruz.”

Başkan Güngör konuşmasının devamında kent merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan meydan projesindeki son durumu, “Valilik Meydan Projemizle ilgili olarak hemşehrilerimiz burada bu şehre yakışır bir alan istiyor. Özel İdare mevcut haliyle atıl bir yapı. Şehrin siluetine yakışmıyor, fonksiyonel değil. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum da buranın tüm adanın yenilenmesi noktasında bir tavsiyesi oldu. Biz de projemizi adanın tümünü kapsayacak şekilde en az 100 yıl kullanılacak biçimde tasarladık. Ankara ziyaretimizde de Sayın Bakanımıza projelerimizi sunduk. Tahmin ediyorum üç ay içinde Bakan Bey toplu açılış yapmak üzere şehrimizde olacak. Geldiğinde de inşallah yıkım başlamış olur. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şehirde kentsel dönüşüm de tetiklenecek” ifadeleriyle anlattı.

Başkan Güngör, ayrıca kentsel dönüşüme ve tarihi yapılardaki çalışmalara yönelik, “Kapalı Çarşı’ya kadar olan bölüm artık tarihi ve geleneksel mimarimize uygun olarak yeniden şekillenerek düzenlenecek. Kapalı Çarşı tarihi dokusunu koruması için de burada bir cephe yenilemeye başladık. Kamulaştırma sürecimizde esnaflarımızla büyük ölçüde anlaştık. İnşallah Ulu Camii’ye kadar olan çarşı cephemiz tarihi dokuya uygun şekilde yenilenecek. Tekke kentsel dönüşümü için de ilk etabındaki bin bağımsız bölümlük kısmı için anlaşma süreci devam ediyor. TOKİ’mizin sürdürdüğü projede biz Saçaklızade’de 100 konutluk bir alanı inşa ederek bitirdik. Tamamlanan konutları kısa süre içerisinde hak sahibi hemşehrilerimize teslim etmiş olacağız. Hak sahiplerine rezerv bölgelerde TOKİ halihazırda toplu konutlar inşa etmeyi sürdürüyor. Bakanımızla son görüştüğümüzde yılsonuna kadar Tekke’de kısmi olsa da konutların yükseleceği sözünü aldım, onun da müjdesini vermiş olayım. Yani Tekke’de yıl sonuna kadar projenin bir örneğine başlamış olacağız. Önsen bölgemizde gelecekte 150 bine yakın bir nüfus ve yeni yerleşim alanı öngörüyoruz. Buradaki şehir ve nüfus planıyla bir köprü ihtiyacı hâsıl oldu. Önsen Köprüsü için ihalemizi yaptık, inşallah yüklenici firmamız burayı yılsonuna kadar bitirmiş olacak. Sarayaltı bizim Trabzon Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu alacak alternatif bir güzergâhımız. Diğer bir yandan tarihi dokumuzun sembollerinden biri olan bir bölgemiz. Burada kamulaştırma ve yakım çalışmalarını yerinde inceledim. Bölgedeki konaklarımızı da aslına uygun şekilde yenileyerek turizme kazandırmış olacağız” bilgilerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör artan turizm potansiyelini ve yeni yatırımları şu şekilde değerlendirdi:

“Kahramanmaraş’ımız kültür ve edebiyatın başkenti. Şehrin dinamizmi insanı şekillendirir. İnsanımızın yeşil alana daha fazla temas etmesi, kültürel bir iklimi teneffüs etmesini son derece önemsiyoruz. Örneğin taziye evi olarak inşa edilmiş binalarımıza farklı fonksiyonlar da kazandırarak artık oraların devamlı kullanılmasını sağlayacağız. UNESCO Şehirler Ağı’na yapacağımız başvuruyla inşallah şehrimiz şiirin ve edebiyatın başkenti olarak tescillenecek. Müracaatımız için çok iyi bir dosya hazırladık. Başvurumuz kabul edildiğinde Kahramanmaraş’ımız ciddi bir marka değerine kavuşacak. Turizmde katma değerlerimizin tamamını değerlendirmek istiyoruz. Örneğin Yedikuyular Kayak Merkezi civar şehirlerden en kısa sürede ulaşılabilecek tesis. Burada yaptığımız Bungalov Evlerin dışında önümüzdeki yıl bir otel projemiz var. Bu mekânımızı yaz kış değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca kayak sporu için tesisimizin pist çeşitliliğini artıracağız. Bedesten Çarşımızın da varlığıyla buradaki doğal güzellikten 12 ay süreyle faydalanılabilecek. Burada yıllık 500 bin ziyaretçi planlıyoruz. Diğer önemli bir güzelliğimiz Yeşilgöz mesire alanı da iskeleleri, köprüleri, yürüyüş alanları doğal güzelliği koruyarak düzenlenecek. Turizm kalkınma projelerimizden bir diğeri Ali Kayası’na gerçekleşecek. Kalkınma Ajansımızla ortak yapacağımız bu projeyle birlikte buraya doğrudan ulaşım sağlayabilecek yol, cam seyir terası, kafe ve yürüyüş alanı kazandırmış olacağız. Buraya hem karayolu ile ulaşım sağlanabilecek hem de tekne kullanılabilecek.”

