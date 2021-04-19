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Hüzün çiçeği karlar altında kaldı Kar ile buluşan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Hüzün çiçeği karlar altında kaldı Kar ile buluşan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş’ta çiçek açan ters laleler, yağan karın altında kaldı. Laleler kar ile buluşunca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Afşin ilçesinde yetişen hüznün çiçeği olarak bilinen ve nesli koruma altında olan ters laleler yağan karın altında kaldı.
Karın yağmasıyla birlikte bu eşsiz güzellikleri fotoğraflamak istediğini söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, “Karın yağmasıyla birlikte hüzün çiçeği karlar altında kaldı. Biz fotoğrafçılarda bu fırsatı değerlendirerek ters laleleri çekmek için bu alana geldik. Bizler için unutulmaz bir gün oldu. Buraya geldiğimizde karla lalelerin buluşmasının ardından bu eşsiz manzara ortaya çıktı” dedi.
Şair Haşim Kalender ise “Ters laleler nisan karı ile buluşunca ortaya çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Buradaki manzara karşısında etkilenmemek elde değil. Rengarenk görüntüler oluşturan ters laleler eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor” diye konuştu.

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