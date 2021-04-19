Yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timince Kavlaklı İsmailli mahalle yolunda devriye esnasında yol ortasında bir kaplumbağa gördü. Jandarma personeli yoldaki kaplumbağayı eliyle alarak yol kenarına bıraktı. Ekipler daha sonra görevlerine kaldığı yerden devam etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.