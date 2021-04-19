Yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen kaplumbağaya jandarma ekipleri yardım etti.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timince Kavlaklı İsmailli mahalle yolunda devriye esnasında yol ortasında bir kaplumbağa gördü. Jandarma personeli yoldaki kaplumbağayı eliyle alarak yol kenarına bıraktı. Ekipler daha sonra görevlerine kaldığı yerden devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.