Germanicia ve Dulkadirli motifleri ilmek ilmek işleniyor

Kahramanmaraş'ta Roma mezarının bulunduğu tarihi konakta, el emeği göz nuru el dokuma halılar Germanicia ve Dulkadirli motifleriyle ilmek ilmek işleniyor.

Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen ‘Dulkadiroğlu Üdürgücü’ Konağı, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yenilenme işlemi tamamlandıktan sonra hizmete açıldı. Konağın bir bölümü ise 15 bin yıla uzanan el dokuma halıcılıkla atölye olarak tasarlandı. Roma dönemi mezarlarının da yer aldığı konakta kursiyerler, Germanicia ve Dulkadirli Beyliği’nin motiflerini dokuma tezgahında rengarenk iplerle ortay acıkıyor.

Konakta 15 kursiyerin el dokuma halı yapımını öğrendiğini söyleyen eğitmen Hatice Işık, bir halının ortalama 15 gün de tamamlandığını söyledi.

El dokuma öğrenmenin insanda psikolojik olarak rahatlattığını da ifade eden Işık, “Konağın alt tarafında Roma döneminden kalma mezar vardır. Hem aşağısı tarihi bir mekan, hem de kursumuzda tarihten günümüze gelen halıcılık kursumuz vardır. Bu kursumuzda, 15 öğrenciye dokuma halı öğretiyoruz. Dokuma halıcılığının geçmişi yaklaşık 15 bin yıllık var ve bizler burada Dulkadiroğulları Beyliği ve Germanicia motiflerini işliyoruz. Öğrenciler ise hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de ailelerine katkıda bulunuyorlar. Burada sıkça yapılan 60’a 90 santimetrelik bir halıda 194 ilmek atılıyor ve daha sonra döke dediğimiz ipleri geçiriliyor ve boydan ise yaklaşık bine yakın ilmek atıyoruz. Öğrencilerimiz el becerisine göre bir ayda da bitirebiliyor, 15 günde de bitirebiliyor” dedi.

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