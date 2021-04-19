2 metrelik dev balık görenleri şaşırttı

Kahramanmaraş’ta baraj göletinde yakalanan insan boyundaki dev yayın balığı görenleri şaşırttı.

Onikişuat ilçesindeki Menzelet Baraj Gölü'nde yakalanan 2 metre uzunluğu ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balık görenlerin ilgisini çekti. İnsan boyundaki dev yayın balığının kilosu ise 40 liradan satışa sunuldu.

Dev balığı kesip kuşbaşı halinde satışa sunacaklarını söyleyen balıkçı İbrahim Sarı, "Toplam boyu 2 metre ve ağırlığı 100 kilogram. Menzelet Barajı'nda tutulan bir yayın balığıdır. Bu bir et balığıdır ve kilogram fiyatı 40 liradır. Toplam fiyatı ise 400 lira. Keseceğiz ve kuşbaşı olarak satacağız. Yağlı ve güzel bir eti vardır kılçığı yoktur” diye konuştu.

Şazibey Balık Pazarı'nda sergilenen balığı gören vatandaşlar ise hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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