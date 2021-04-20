Nurhak Belediyesine 10 gün korona virüs karantinası

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Kahramanmaraş’ta personellerinin Covid19 testleri pozitif çıkan Nurhak Belediyesi, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Nurhak’ta artan pozitif vaka sayıları, Nurhak Belediyesinin hizmetlerinin de aksamasına neden oldu. Belediye personellerinin Covid19 test sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı. Kaymakam Yasin Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında, belediye binasındaki hizmetlere 10 gün süreyle ara verilmesi ve bina çevresinde karantina tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı. Nurhak Belediye binasındaki karantinanın 29 Nisan günü kaldırılacağı açıklandı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ilçede pozitif vaka sayılarının arttığına dikkati çekerek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ev alanlarını terk etmemelerini istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Bozan, “İlçemizde artışa geçen pozitif vakalar kurumumuzda bazı mesai arkadaşlarımızın da pozitif çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Nurhak'ta vaka sayımız artıyor. Zorunlu olmadıkça ev alanını lütfen terk etmeyelim. Sağlığımız için kalabalık ortamlardan uzak duralım, maske mesafe hijyen kurallarına dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

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