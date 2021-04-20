Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Tam 143 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 53, 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, M.K. (27), T.T. (22), H.İ.B. (32) ile B.A.(27) gözaltına alındı.

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