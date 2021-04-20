Kahramanmaraş’taki balık ölümleri

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili Bulgurkaya Hidroelektrik Santrali hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Şube Müdürü ekipleri, Alamese Mahallesi Keşiş Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonrası Bulgurkaya Hidroelektrik Santrali

hakkında işlem yapıldı.

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