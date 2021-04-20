Kahramanmaraş’taki balık ölümleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’taki balık ölümleri

İHA

Kahramanmaraş’taki balık ölümleri

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili Bulgurkaya Hidroelektrik Santrali hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Şube Müdürü ekipleri, Alamese Mahallesi Keşiş Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonrası Bulgurkaya Hidroelektrik Santrali
hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Kazda otomobil içinde sıkışan kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesi, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesi, karantinaya ...
Kahramanmaraş’ta dezenfeksiyon çalışmaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta dezenfeksiyon çalışmaları
Bin 500 derecede ekmek mücadelesi Alüminyum dökümünde çalışan işçiler yaklaşık bin 500 derecede üretim yaparak ekmek mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Bin 500 derecede ekmek mücadelesi Alüminyum dökümünde ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı
Nurhak Belediyesine 10 gün korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Nurhak Belediyesine 10 gün korona virüs karantinası
Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
2 metrelik dev balık görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER 2 metrelik dev balık görenleri şaşırttı
BM ortaklığı ile yenilenen iki park hizmete açıldı
YEREL HABERLER BM ortaklığı ile yenilenen iki park hizmete açıldı
Germanicia ve Dulkadirli motifleri ilmek ilmek işleniyor
YEREL HABERLER Germanicia ve Dulkadirli motifleri ilmek ilmek ...
Yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Yol ortasındaki kaplumbağaya jandarmadan yardım eli
Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; ...
Hüzün çiçeği karlar altında kaldı Kar ile buluşan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Hüzün çiçeği karlar altında kaldı Kar ile buluşan ...
Komşularıyla mantı yapan koronalı kadın apartmanı karantinaya aldırdı
YEREL HABERLER Komşularıyla mantı yapan koronalı kadın apartmanı ...
Başkan Güngör: "Kahramanmaraş'ı projelerimizle kalkındıracağız"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Kahramanmaraş'ı projelerimizle ...
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
YEREL HABERLER Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ...
Mini LPG istasyonuyla para havaya gitmiyor Kahramanmaraş'ta LPG servisi Yavuz Tozan araçlardaki yakıt tankı değişimi sırasında içinde kalan yakıt boşa gitmesin diye mini LPG dolum ve boşaltım istasyonu tasarladı
YEREL HABERLER Mini LPG istasyonuyla para havaya ...
Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti