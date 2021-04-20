İki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Kahramanmaraş’ta park halindeki bir araca ardından minibüse çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sefa T. idaresindeki 46 NA 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 18 DR 088 plakalı otomobile ardından 46 S 0677 plakalı minibüse çarparak takla attı.

Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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