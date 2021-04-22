Kahramanmaraş’ta sosyal tesis çalışmaları

Kahramanmaraş’ta çok amaçlı olarak planlanan sosyal tesis çalışmaları devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, 6 adet sosyal tesisin de inşaatını sürdürüyor. 19 adet çok amaçlı sosyal tesis, 2 adet sağlık merkezi, 2 adet vakıf ve kuran kursu, 2 adet güreş sahası, 2 adet kapalı semt Pazar yeri, 2 adet gençlik merkezi kazandırarak hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, 6 adet projenin tamamlanması içinde çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Necati Okay, “Sosyal belediyecilik alanında ilçemize çok önemli kazanımlar sağladık. Bu kazanımların başında da çeşitli sosyal tesisler gelmektedir. Bu sosyal tesisler şuanda ilçemize çeşitli konularda hizmet vermektedir. Örneğin bölgemize kazandırdığımız 19 adet sosyal tesis düğün salonu, taziye evi, etüt merkezi, toplantı ve çeşitli faaliyetler için aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra bölgemize sağlık merkezi, vakıf ve kuran kursu, spor sahaları, Pazar yerleri, gençlik merkezleri gibi sosyal tesislerde kazandırdık. Onlarda şuanda aktif olarak hizmet vermekteler. Göreve geldiğimizde büyük eksiklik olan bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Hamdolsun şuanda bölgemizde bu alanda eksiklik kalmadı. Şuan devam eden projelerimiz var. Bu projelerin de tamamlanmasıyla ilçemiz sosyal tesis bakımından zengin bir bölge haline gelecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.