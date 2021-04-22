Kahramanmaraş’ta FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle aranan 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nin il genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli Elbistan ilçesinde; A.O.U. isimli şüpheli de il merkezinde yakalandı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

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