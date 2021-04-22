Elbistan’da trafik kazası: 3 yaralı

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Ş.’nin kullandığı 42 JB 054 plakalı otomobil, Memduh K. idaresindeki 46 ES 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerden Memduh K. ile aynı araçta bulunan Dürdane ve Kübra K. isimli yolcular yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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