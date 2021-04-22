Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

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Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik kısıtlama nedeniyle Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin denetimi arttı.

Ülke geneli 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan emniyet güçleri ise denetimleri sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, trafiğin yoğun olduğu noktalarda uygulama alanları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik polisleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerinin yanı sıra, izin belgelerini saati saatine incelemeye aldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Pazartesi gününe kadar yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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