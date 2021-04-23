Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 FETÖ'cü yakalandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 örgüt üyesi jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.S. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan A.D.'nin buludukları adresi belirledi. G.S. ve A.D.'yi saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-04-23 22:39:27



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