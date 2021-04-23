Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 FETÖ'cü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 FETÖ'cü yakalandı

DHA

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 FETÖ'cü yakalandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 örgüt üyesi jandarma tarafından yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.S. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan A.D.'nin buludukları adresi belirledi. G.S. ve A.D.'yi saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-04-23 22:39:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Polis ve jandarmadan 23 Nisan konvoyu
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk katıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasına tek çocuk ...
Kurtarılan kedisini öperek sevdi Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi sahibine koştu
YEREL HABERLER Kurtarılan kedisini öperek sevdi Mahsur kaldığı ...
Kahramanmaraş'ta sosyal destek kartlarının dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sosyal destek kartlarının dağıtımı ...
Kahramanmaraş'ta siyah böcek ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta siyah böcek ile mücadele devam ...
Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Otobüsle yolculuk yaparken tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsle yolculuk yaparken tabancayla yakalandı
Evde çıkan yangında 25 bin TL ve 8 Cumhuriyet altını yandı
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında 25 bin TL ve 8 Cumhuriyet altını ...
Elbistan’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elbistan’da trafik kazası: 3 yaralı
Elbistan Halk Ekmek Fabrikası’nda günlük üretim 10 bin adede çıktı
YEREL HABERLER Elbistan Halk Ekmek Fabrikası’nda günlük üretim 10 ...
Kahramanmaraş’ta FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta sosyal tesis çalışmaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sosyal tesis çalışmaları
Kahramanmaraş’ta arterlere yeşil koridor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta arterlere yeşil koridor
Dilencinin sakladığı paralar iç çamaşırından çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin sakladığı paralar iç çamaşırından çıktı
Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Hafif ticari araç, önünde giden kamyona çarptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Hafif ...
Kamyonunun altına giren kamyonet, hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonunun altına giren kamyonet, hurdaya döndü: 1 ...
Kahramanmaraş’ta günde 10 ton çörek üretiliyor Ramazan ayı nedeniyle kentteki fırınlarda onlarca çeşit çörek üretilirken, en çok talebi Maraş çöreği görüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta günde 10 ton çörek ...
Kahramanmaraş’ta seyir terasının standardı yükseliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta seyir terasının standardı yükseliyor
Kahramanmaraşlı sporculardan 7 madalya
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı sporculardan 7 madalya
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı