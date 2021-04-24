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Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu

DHA

Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında yapılan kaçak kazıyla keşfedilen Germanicia Antik Kenti'nin varlığının 73 yıl önce bilindiği ve antik kentin kalıntılarının kaçak yapılaşmayla yok edildiği ortaya çıktı. Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, bölgenin 1948 yılında çekilmiş hava fotoğrafında antik kente ait 17 yapı kalıntısı ve 1 höyüğün açıkça görüldüğünü belirterek, "Eğer 1948 yılında daha dikkatli olsaydık, şu an burasını bir açık hava müzesi olarak geziyor olabilirdik" dedi.
Mimarlar Odası Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, yönetimiyle birlikte M.S. 1'inci yüzyılda kurulan ancak bugüne kadar yapılan kazılarda M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllara ait kalıntılarına ulaşılan Germanicia Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup vatandaşlardan bilgi aldı. İki farklı bölgede ziyarete açılan Germanicia Mozaikleri'ni de gezen Kaçamaz, girdiği bir evde yosun kaplamış 1500 yıllık sütunlarla karşılaştı. Ev sahibi Ali Akbey, tarihi sütunların amcasının evinin temel kazısında ortaya çıktığını belirterek, kazıda çıkarılan sütunların bazılarının bahçe duvarında taş olarak kullanıldığını ifade etti.
'BURASINI AÇIK HAVA MÜZESİ OLARAK GEZİYOR OLABİLİRDİK'
Ardından değerlendirmede bulunan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Germanicia'nın şehrin turizmi için çok önemli olduğunu söyledi. Yetkililerin bölgede bir an önce yeni ve farklı bir çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Kaçamaz, şöyle devam etti:
"1948 yılında hava fotoğrafına baktığımız zaman Germanicia Antik Şehri'nin kalıntılarını fotoğraflarda görebiliyoruz. Bu fotoğrafla bulunan mozaiklerin yerlerini örtüştürüldüğünde kalıntıların birebir aynı noktalarda çıktığını görüyoruz. Eğer 1948 yılında biz bu işe daha dikkatli ve o şiarda hareket etmiş olsaydık şu an burasını bir açık hava müzesi olarak, sütun başlıklarının, kiliselerin olduğu farklı bir şekilde geziyor olabilirdik. Ve şu an akılalmaz bir şekilde kaçak bir yapılaşma olmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın buraya destek olması ve kamulaştırmayla da bir an önce bölgeyi açık hava müzesine çevirmemiz gerekli. Burada çok fazla kaçak yapı var. 1948 yılındaki fotoğrafla 1975 yılındaki fotoğraf arasında yapılaşmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu biz vurgulamak istiyoruz. Ve günümüze baktığımız zaman tamamen farklı bir bina yoğunluğu oluşmuş durumda. Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor"
'UNESCO'DAN DESTEK ALINABİLİR'
Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi 2'nci Başkanı Mustafa Akyol ise 1948'de çok ciddi hatalar yapıldığını belirtip oda olarak şu önerilerde bulundu:
"1948 yılında bu hatalar yapılmış, dönemin yöneticileri buna bir çözüm üretme gayretine girmemiş fakat aynı hataların günümüzde yapılmaması için bugün biz buradayız. Mimarlar odası için Germanicia çok önemli bir konu. Mahalle arasında vatandaşlarla konuştuğumuzda taleplerini sorduk ve şu cevapları aldık. Vatandaşlar, burada kamulaştırma yapılacaksa bir an önce yapılmalı, yapılmayacaksa da insanlara burada yapı yapma izni verilmesi. Vatandaşın birinci talebi bu. Bizim Mimarlar Odası olarak önerimiz bölgesel olarak bir yenileme çalışması yapılabilir. Bu destek gerek UNESCO'dan sağlanabilir gerekse de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sağlanabilir. Germanicia sorunu, şehrin tüm yetkililerinin sorunu olmalıdır, herkes buraya odaklanmalıdır. Bizim bir diğer önerimiz ise bölge bölge belirlenmeli, etap etap burası yapılmalı. Birinci etap yapılıp insanlar bir yere taşınmalı, burada bir açık hava müzesi elde edilmelidir."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-04-24 14:39:42

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