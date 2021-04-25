Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir baharatçının deposuna girmek isterken fark edilerek kovalamaca sonucu yakalanan 4 kişi, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir baharat dükkanının deposuna gelen 4 kişi, ellerindeki aparatlarla kapıyı açmak istedi. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri, kendilerini fark edip kaçan 4 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan Veysel K. (30), Selahattin K. (28), İsa E. (28) ve Hasan K. (29) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.