Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta bir baharatçının deposuna girmek isterken fark edilerek kovalamaca sonucu yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir baharat dükkanının deposuna gelen 4 kişi, ellerindeki aparatlarla kapıyı açmak istedi. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri, kendilerini fark edip kaçan 4 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan Veysel K. (30), Selahattin K. (28), İsa E. (28) ve Hasan K. (29) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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