Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: “Ramazan ayında paket servisine yoğunlaştık”

Sunumu ve lezzetleri ile adından söz ettiren Dürümcü Mahsun Usta’nın sahibi Mahsun Gökçur, Ramazan ayında paket servislere yoğunlaştıklarını ve Ramazan Bayramı sonrası için de planlamalar yaptıklarını açıkladı.

Normalleşme adımlarının ardından vaka sayılarında yaşanan artışla, Ramazan ayının girmesi ile yeni bir kapanma sürecine girildi. Bu kapanma adımı ile birçok sektörde olduğu gibi gıda sektörü de tedirginlik yaşıyor. Devletin destekleyici adımları ile işletmeler kısmi de olsa rahatlama sağlarken, kapanmanın tekrar başlaması ile hükümetten yeni destek paketleri bekleniyor.

Mahsun Gökçur tarafından işletmeciliği yapılan Dürümcü Mahsun Usta Restoranı pandemi sonrası süreçte kapılarını müşterilerine açtı. Salgın süresince sadece paket servis hizmeti veren restoran, salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanırken vaka sayılarındaki artışın ardından tekrar kapanma ile karşı karşıya kalındı. Konu ile ilgili açıklama yapan işletmeci Mahsun Gökçur, “Korona virüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi yiyecek içecek sektöründe de büyük kayıplara sebebiyet verdi. Birçok arkadaşımız dükkanlarını dahi açamadı. Bizler salgın sürecinde müşterilerimize paket servis hizmeti sunmaya devam ettik. Devletimizin atmış olduğu adımlar ile birlikte normalleşme süreci başlayıp rutinimize dönmüşken, tekrar artan vaka sayıları ve ölümlerle birlikte Ramazan ayında tekrar kapanmaya gidildi. Bu süreçte tekrardan paket servislere yoğunlaştık. Ancak tüm işletmeler bizim kadar şanslı değil. Paket servis ile işlerini devam ettiremeyen işletmeler için acil önlem alınması gerekiyor. Aksi halde birçok işletmenin Ramazan ayı sonunda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak destekleme paketleri konusunda çalışmalara hız verilmesi gerektiğini savundu.

Geniş bir menüye sahip olan ve alanında önemli bir üne kavuştuklarını dile getiren Gökçur, Ramazan Bayramının ardından müşterilerine paket servis yerine restorana gelerek yemek yemelerini tavsiye etti. Korona virüs salgını dolayısıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Mahsun Gökçur, “İşletmemizde hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye eksiksiz uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizler için her şeyden daha önemli. Ramazan ayı sonrası için gerekli önlemleri aldık. Hasretle müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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