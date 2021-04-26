Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: “Ramazan ayında paket servisine yoğunlaştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: “Ramazan ayında paket servisine yoğunlaştık”

İHA

Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: “Ramazan ayında paket servisine yoğunlaştık”

Sunumu ve lezzetleri ile adından söz ettiren Dürümcü Mahsun Usta’nın sahibi Mahsun Gökçur, Ramazan ayında paket servislere yoğunlaştıklarını ve Ramazan Bayramı sonrası için de planlamalar yaptıklarını açıkladı.
Normalleşme adımlarının ardından vaka sayılarında yaşanan artışla, Ramazan ayının girmesi ile yeni bir kapanma sürecine girildi. Bu kapanma adımı ile birçok sektörde olduğu gibi gıda sektörü de tedirginlik yaşıyor. Devletin destekleyici adımları ile işletmeler kısmi de olsa rahatlama sağlarken, kapanmanın tekrar başlaması ile hükümetten yeni destek paketleri bekleniyor.
Mahsun Gökçur tarafından işletmeciliği yapılan Dürümcü Mahsun Usta Restoranı pandemi sonrası süreçte kapılarını müşterilerine açtı. Salgın süresince sadece paket servis hizmeti veren restoran, salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanırken vaka sayılarındaki artışın ardından tekrar kapanma ile karşı karşıya kalındı. Konu ile ilgili açıklama yapan işletmeci Mahsun Gökçur, “Korona virüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi yiyecek içecek sektöründe de büyük kayıplara sebebiyet verdi. Birçok arkadaşımız dükkanlarını dahi açamadı. Bizler salgın sürecinde müşterilerimize paket servis hizmeti sunmaya devam ettik. Devletimizin atmış olduğu adımlar ile birlikte normalleşme süreci başlayıp rutinimize dönmüşken, tekrar artan vaka sayıları ve ölümlerle birlikte Ramazan ayında tekrar kapanmaya gidildi. Bu süreçte tekrardan paket servislere yoğunlaştık. Ancak tüm işletmeler bizim kadar şanslı değil. Paket servis ile işlerini devam ettiremeyen işletmeler için acil önlem alınması gerekiyor. Aksi halde birçok işletmenin Ramazan ayı sonunda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak destekleme paketleri konusunda çalışmalara hız verilmesi gerektiğini savundu.
Geniş bir menüye sahip olan ve alanında önemli bir üne kavuştuklarını dile getiren Gökçur, Ramazan Bayramının ardından müşterilerine paket servis yerine restorana gelerek yemek yemelerini tavsiye etti. Korona virüs salgını dolayısıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Mahsun Gökçur, “İşletmemizde hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye eksiksiz uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizler için her şeyden daha önemli. Ramazan ayı sonrası için gerekli önlemleri aldık. Hasretle müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göbek bağları hastane bahçesine gömüldü Kahramanmaraş’ta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Büyükdereli, ailelerinin talebi üzerine dünyaya gelen 9 bebeğin göbek bağılarını hastane bahçesine gömdü Dr. Büyükdereli, bebeklerin vatana millete hayırlı evlat olması için göbek bağlarını hastane bahçesine gömerek 2 bin 500 yıllık geleneği sürdürdüklerini belirtti
YEREL HABERLER Göbek bağları hastane bahçesine ...
Kahramanmaraş’ta inşaat hırsızlığına 5 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta inşaat hırsızlığına 5 tutuklama
Aynı inşaatı 3 kez soyan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aynı inşaatı 3 kez soyan 5 kişi tutuklandı
Sahur vakti bahçesine ebabil düştü
YEREL HABERLER Sahur vakti bahçesine ebabil düştü
Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu Sahur vakti sokaklarda gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu Sahur vakti ...
Kahramanmaraş’ta hayalet paniği Üzerine beyaz çarşaf örterek sokaklarda ortaya çıkan kişinin akli dengesi yerinde olmayan 67 yaşındaki B.S. olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hayalet paniği Üzerine beyaz çarşaf ...
Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Baharatçının deposuna girmek isteyen 4 kişi ...
Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu
YEREL HABERLER Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu
Babasının otomobilini kaçırdı, 3 arkadaşıyla hırsızlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Babasının otomobilini kaçırdı, 3 arkadaşıyla ...
Kahramanmaraş'ta öğrencilerle çevrimiçi görüşme
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrencilerle çevrimiçi görüşme
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
YEREL HABERLER Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk sırrı: Sevgi ve saygı
YEREL HABERLER 72 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin mutluluk ...
Germanicia kalıntıları 73 yılda kayboldu Kahramanmaraş’ta Germanicia Antik Kent’in kalıntılarından oluşan mozaikler, çeşitli sütun başları ile çeşitli kalıntılar 73 yıl önce havadan çekilen fotoğrafta gözle görülebiliyor Yaklaşık 73 yıl önce havadan görülen mozaik kalıntılar çarpık kentleşme sonu kayboldu 73 yıl önce çekilen fotoğraflarda hiçbir yapı yer almazken, antik kent kalıntılarının yer aldığı görüldü Gün yüzüne çıkmayı bekleyen gizemli sır: Germanicia
YEREL HABERLER Germanicia kalıntıları 73 yılda ...