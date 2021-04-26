Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Nefsidoğanlı (Kirni) mevkisinde meydana gelen olayda, oyun oynamak için sulama kanalına yaklaşan 8 yaşındaki Deniz Bedel, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğu 3 kilometre uzaklıkta buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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