Başkan Okay: "Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri özenle yapıyoruz. Tabiri caizse ilçemizi hizmetlerimizle ilmek ilmek işliyoruz” dedi.

İlçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, A tipi mesire alanı, Doğukent Spor Kompleksi gibi büyük projelerin çalışmalarını yerinde inceledi. Okay, “Tüm çalışmalarımızı tek tek inceleyerek takip ediyoruz. Özellikle büyük projelerimiz olan A tipi mesire alanı ve Doğukent Spor Kompleksimizin inşaat çalışması devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Kahramanmaraş’a çok büyük katkı sağlayacak. Özellikle A tipi mesire alanımız Yedikuyular bölgemizde konaklamalı önemli bir tesis olacak. Şehir içerisinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Asfalt, kilit parke gibi faaliyetlerimiz ihtiyaç duyulan tüm alanlarda devam etmektedir. İlçemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri özenle yapıyoruz. Tabiri caizse ilçemizi hizmetlerimizle ilmek ilmek işliyoruz” dedi.

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