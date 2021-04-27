Kahramanmaraş'ta belge almak isteyen çiftçiler kuyruk oluşturdu



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta çiftçiler, perşembe günü başlayacak olan tam kapanmadan kendilerini muaf tutacak çiftçi belgesini alabilmek için Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanmanın 29 Nisan'da başlayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle çiftçilerin kapanmadan muaf tutulacak kişiler arasında olduğu belirtildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'ta çiftçiler kendilerini tam kapanmadan muaf tutacak çiftçi kayıt belgesini alabilmek için Kahramanmaraş Ziraat Odası'nın yolunu tuttu. Ancak belge almak isteyen çiftçi sayısı fazla olunca oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, belge almak için bekleyen çiftçileri, koronavirüs tedbirlerine uygun hareket etmeleri için sık sık uyardı.

Çiftçiler, pandemi süresince ilk defa bu kadar uzun sürecek bir kısıtlama uygulanacağını, bu nedenle aşırı yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Kahramanmaraş Ziraat Odası yöneticilerinden Ejder Aydoğan, oda tarafından verilen belge alan kişilerin kısıtlamadan muaf olarak çiftçilik yapabileceklerini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-04-27 13:37:16



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