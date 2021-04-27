Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 4 yaralı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi KahramanmaraşNurdağı kara yolunda meydana geldi. Plaka ve sürücü isimleri öğrenilemeyen araçlar Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki 4 yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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