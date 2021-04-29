Değirmendere Göleti doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Kahramanmaraş’ta doğasıyla ve etrafındaki şelaleler, pınarları ve su kaynaklarıyla Değirmendere Göleti doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Göksun ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmendere Göleti güzellikleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Yaklaşık 1500 rakımda bulunan Gölet, GöksunAndırın karayolu güzergahında bulunmasından dolayı doğal güzellikleriyle geçenlerin de dinlenme yeri.

Her mevsimi ayrı bir güzel olan göletin etrafında çok sayıda bitki çeşidi mevcut. Üç tarafının dağlık olması ve ormanlık ile önünün Göksun ovasına açık olması ziyaretçilerin ilgisi daha da arttırıyor.

Göletin doğa harikası bir yer olduğunu belirten doğaseverlerden Hüseyin Karaca, “Değirmendere Göleti, ormanlık ve dağlarla çevrili olması nedeniyle doğaseverlerin, dağcıların ve fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi. Göleti besleyen kaynaklardan şelaleler ve pınarlarda çevreye ayrı bir güzellik katıyor. Ayrıca turkuaz renginde olması ayrı bir güzellik katmaktadır. Burayı görmeyenlerin mutlaka burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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