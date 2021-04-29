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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzm. Mimar Sevim Alan, güzellik konusunda yurt dışında eğitim verecek

İHA

Uzm. Mimar Sevim Alan, güzellik konusunda yurt dışında eğitim verecek

Türkiye’de güzellik konusunda birçok kişiye eğitim verdiğini belirten güzellik merkezi sahibi Uzm. Mimar Sevim Alan, “Gelen talepler üzerine yurt dışında da eğitim vermek için çalışmalarımıza başladık. Öncelikle İsviçre, Almanya, Amerika ve Belçika olmak üzere birçok ülkede eğitim vermeyi planlıyorum” dedi.
İstanbul’da 11 güzellik merkezi bulunduğunu kaydeden Sevim Alan, yaptığı kaş tasarımlarına danışanlarının büyük ilgi gösterdiği belirterek, “Tecrübe ve bilgi birikimimden herkesin faydalanabilmesi için eğitimler veriyorum. Yoğun talepler alıyorum. Gün geçtikçe daha bakımlı olma ihtiyacı hissediyoruz. Bu ihtiyaç da güzellik sektörünün gelişmesine, yeni iş alanlarının oluşmasını sağlıyor” dedi.
“Diva Protokolü ile 10 yaş daha genç”
Türkiye’de Diva Protokolü’nün ilk uygulayıcısı olduğunu söyleyen Alan, Diva Protokolü uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Diva protokolü cilt dokusunu iyileştirmek ve cildi gençleştirmek için uygulanan yenilikçi bir çözümdür. Cilde yapılan özel uygulama sonrasında cilt kendini yeniler. Diva Protokolü yapılan kişiler 10 yaşa kadar gençleştiği görülmektedir. Bu protokol diğer uygulamaların aksine cildi içeriden besleyerek, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor.”
“Leke ve yara izlerini yok ediyor”
Diva Protokolü’nün ciltteki renk değişimleri ve yara izlerinin de tedavisinde uygulandığını belirten Alan, “Diva Protokolü ciltte güneş nedeniyle oluşan lekelerin iyileştirilmesine, yara izlerinin yok olmasında ve cilt renginin eşitlenmesinde etkili bir yöntemdir. Uygulamanın bu kadar iyi sonuçlar veriyor olmasının nedeni cilt hücrelerini yenilemesidir. Yenilenen cilt hücreleri sayesinde genç görünen, daha canlı ve parlak bir yüze sahip olmak mümkündür. Diva Protokolü’nü Türkiye’de uygulayan ilk güzellik merkezi olarak, aldığımız geri dönüşlerden oldukça mutluyuz. Danışanlarımızın kendini daha iyi ve daha güzel hissetmesini sağlamak, yaptığımız işin en güzel yanlarındandır” diye konuştu.
Alan, kalıcı olması ile öne çıktığını ifade ettiği bu uygulamanın patentini de aldığını kaydetti.

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