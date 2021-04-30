Kahramanmaraş'ta kardelen şöleni

Kahramanmaraş'ta karların erimesi ile birlikte kardelenler eşsiz güzellikler sunuyor.

Göksun ilçesi Değirmendere Konur Dağı mazarat mevkiinde karların erimesiyle ortaya çıkan kardelenler halkın ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Karların erimesiyle boy gösteren kardelenler zarifliğiyle de göz dolduruyor. Bu eşsiz güzelliklerin görsel şölen oluşturduğunu söyleyen dağcı Halil İbrahim Algan, "Burada görsel şölen sunan bu güzelliği fotoğraflamaya çalışıyoruz. Burası fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Kardelenler bir dönem bölge halkının geçim kaynağıydı. Çocukluğumuzda Kahramanmaraş Kayseri Yolu Püren mevkiinden yol kenarına kurulan tezgahlarda yerini alıyordu. Mazarat Gölü civarında ise adeta renk cümbüşü oluşturuyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.