Kahramanmaraş'ta son bir haftada 43 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 71 kişiden 43'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir haftada birçok adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. (19), 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K.'nin de (24) bulunduğu 43 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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