Sokak hayvanlarına mama desteği

Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.
Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yaptı.
Jandarma ekipleri tarafından, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yiyecek ve mama bırakılarak karınları doyuruldu. Kısıtlamanın devam ettiği günlerde de sokak hayvanlarına yönelik çalışmanın devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.