Kahramanmaraşspor - Sancaktepe: 4-1

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Tunç Özdemir, Rıfat Kara, Muhammet Özdemir

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet, Halil(Dk.60 Hakan), Burak Göksel, Sefa, Emin(Dk.72 Selahattin), Kadir Kaan, Ali Alperen(Dk. 60 İsa) Doğanay(Dk.46 Erdem), Alican(Dk.82 Burak Eme Batmaz), İsmet, İbrahim

SANCAKTEPE: İhsan Tugut, Muhammed Ali Kol(Dk.72 Muhammet Özdemir), Ahmet Abdullah, Semih(Dk.28 Ulaş), Emrah Cülen, Şamil, Emrah Özyaylaz, Anıl(Dk.46 Alihan), Uğur(Dk.72 Rıfat), Gökhan(Dk.52 Emre), Berkay

GOLLER: Dk.24-68-90 Burak Göksel, Dk.45 Emin, (Kahramanmaraşspor), Dk.55 Uğur (Sancaktepe)

SARI KARTLAR: Emin, Burak Göksel (Kahramanmaraşspor), Uğur, Ahmet Abdullah, Emrah Cülen (Sancaktepe)

KIRMIZI KART: Dk.44 Ahmet Abdullah, Dk.72 Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu (Sancaktepe)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 37'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sancaktepe'yi 4-1 yendi.

24'üncü dakikada Sancaktepe kalecisi İhsan Turgut'un ceza sahasında rakip takımdan İbrahim Koca'ya müdahalesi sonucu Koca yede kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak Göksel, topu kaleye gönderdi: 1-0

44'üncü dakikada Sancaktepe'den Ahmet Abdullah, rakip oyuncu Burak'a arkadan yapmış olduğu müdahalenin ardından Burak'ın yerde kalması sonucu maçın hakemi önce ikinci sarı kartı, adından da kırmızı kartı göstererek Ahmet Abdullah'ı saha dışına gönderdi.

45'inci dakikada atağa çıkan Kahramanmaraşspor'dan Doğanay'ın pasıyla topla buluşan Emin'in kaleye çektiği şutta top, savunmaya çarparak kaleye gitti: 2-0

55'inci dakikada Sancaktepe'den Uğur, ceza sahasında buluştuğu topu kaleye göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1

68'nci dakikada ceza sahasında kaleciyle baş başa kalan Burak Göksel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı: 3-1

72'nci dakikada Sancaktepe Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, oyuncu değişikliğini geç yaptırdığını öne sürerek yan hakeme itiraz etti. Orta hakemin sarı kart gösterdiği Çapanoğlu, itirazlarına devam edince hakem kırmızı kartı göstererek Çapanoğlu'nu soyunma odasına gönderdi.

90'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan Hakan'ın rakip kaleye çektiği top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Burak Göksel, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderip hattrick yaptı. 4-1

Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-02 17:02:51



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