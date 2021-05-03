Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki Suriyeli Hasan Elbakkur, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğleden sonra Osmangazi Mahallesi Ali Demirkol Caddesi'nde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 46 ADU 320 plakalı otomobil, bisikletli Hasan Elbakkur´a çarptı. Kazada Hasan Elbakkur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Elbakkur, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü H.A.'nın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-03 11:32:16



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