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Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. H.B. idaresindeki 46 ADU 320 plakalı otomobil, sokakta bisikletle giden yabancı uyruklu Hasan El Bakur’a (12) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Hasan El Bakur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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