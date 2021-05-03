Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Yılda sadece bir kez açıyor! Bu çiçeği sakın koparmayın

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde Y.A. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığını belirledi. Düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 68 adet sikke, 12 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.