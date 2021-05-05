Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem havaya ateş açtılar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta havaya rastgele ateş açan 4 kişi polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

Akşam saatlerinde Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki Murat Yıldız Parkı'nda ateş açıldığı ihbarını alan polisl harekete geçti. Ekipler bölgeye yaklaştığı sırada bir otomobil parktan çıkarak kaçmaya başladı. Nursultan Nazarbayev Bulvarı'nda durdurulan otomobilden 4 kişi çıkarken, araçta yapılan aramada 2 tabanca, pompalı tüfek ile pala ve 2 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira idari para cezası yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-05 01:40:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.