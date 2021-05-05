Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı Kahramanmaraş’ta, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan örgütün para transferinde kullandığı 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı Kahramanmaraş’ta, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan örgütün para transferinde kullandığı 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

İHA

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı Kahramanmaraş’ta, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan örgütün para transferinde kullandığı 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş’ta, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan örgütün para transferinde kullandığı 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubeye Bağlı Dolandırıcılık Büro ekipleri, ülke genelinde iletişim ve sosyal medya kullanılarak "çekiliş kazandınız", ya da kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak ayrıca şantaj ve bahis siteleri yolu ile de vatandaşı dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, her ilde örgütlenen ve geliştirdikleri yazılımla kendi aralarında kimseye yakalanmadan haberleşen örgüt elamanlarının illerde maaşlı ve primli eleman çalıştırdığı ortaya çıktı. Dar alan çalışmasıyla verilen eşkâl üzerinde araştırma yapan ekipler, farklı sokaklarda 3 şüpheliyi tespit etti. 3 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Detaylı incelenmek üzere getirildikleri emniyette suçlarını itiraf eden M.E.I. (21), M.B (21) ve C.B. (43) dolandırıcıların akıl almaz taktileriyle ilgili bilgiler verdi.
Örgüt merkezinin Kahramanmaraş’ta olmadığını kendilerinin Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık örgütü tarafından maaş ve primle çalıştırıldığını belirten dolandırıcılar, mağdurların paralarını çekilerek dolandırıcıların verdikleri ibana EFT ve hızlı para yatırma işlemiyle yaptıklarını itiraf etti. Ayrıca örgüt merkezinden telefon yoluyla dolandırılan vatandaşlardan da para veya ziynet eşyası almak için örgüt merkezinin yönlendirmesiyle kendilerinin gidip aldığı da belirlendi. Şahısların üzerinden 7 adet farklı markalarda telefon, 13 adet farklı bankalara ait banka kartı ve 7 bin 740 lira nakit para çıktı.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem havaya ateş açtılar
YEREL HABERLER Hem kısıtlamayı ihlal ettiler, hem havaya ateş ...
Kahramanmaraş Belediyesi tam kapanmada kira almayacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Belediyesi tam kapanmada kira almayacak
Tekstilcilerin 'likra' şikayeti
YEREL HABERLER Tekstilcilerin 'likra' şikayeti
Sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama desteği
Kahramanmaraş’ta asırlardır devam eden mukabele geleneği Ramazan ayında "mukabele" geleneği tarihi Ulu Cami'de asırlardır sürdürülüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta asırlardır devam eden mukabele ...
Kahramanmaraş'ta 'ayı' heyecanı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 'ayı' heyecanı
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
2 bin yıllık sikkelere müşteri ararken jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin yıllık sikkelere müşteri ararken jandarmaya ...
Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 5 tır insani yardım
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 5 tır insani yardım
Kaçak keklik avlayanlara 20 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak keklik avlayanlara 20 bin lira ceza
Kaçak keklik avlayan 3 kişiye tam kapanmayı ihlalden 2 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak keklik avlayan 3 kişiye tam kapanmayı ihlalden ...
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını ...
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Hasan, öldü
Cezaevi firarisi, sahte kimlik ve uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, sahte kimlik ve uyuşturucuyla ...