Telefon dolandırıcılarının maaşlı elemanları suçüstü yakalandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, maaşla telefon dolandırıcılarına çalışan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, dolandırılan kişilerin parasını alıp, dolandırıcılara attığı ve karşılığında 3 bin 500 TL maaş ve komisyon aldıkları ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde Azerbaycan Bulvarı'ndaki ATM'de Mehmet E.I. (21), Mustafa B. (24) ve Cumali B.´nin (43) aralıksız para çekip yatırdıklarını tespit etti. Polis, dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği 3 kişiyi, bölgeden ayrılıp ara sokağa girince yakalayarak gözaltına aldı.

MAAŞ VE KOMİSYONLA ÇALIŞIYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin üzerinden 7 bin 740 TL, 13 farklı hesaba ait bankamatik kartı ile 7 cep telefonu çıktı. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin, kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtarak insanları dolandıran telefon dolandırıcıları adına çalıştıkları, mağdurların hesaplarına yatırdığı paraları ATM´den çekip dolandırıcıların hesabına yatırdıkları tespit edildi.

PARALAR, MAĞDURLARIN

Çok sayıda banka hesapları olduğu belirlenen 3 şüpheli, sorgularında suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, 3 bin 500 TL maaş ve komisyon karşılığında dolandırıcılara çalıştıklarını, üzerlerinden çıkan paraların da dolandırıcıların ağına düşürdükleri mağdurların parası olduğunu söyledi.

Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-05 11:45:48



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