Can Kulağı Platformu, ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyenin öncülüğünde kurulan ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Can Kulağı Platformu, bu ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı Platformu’nun bu ramazan ayındaki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtım programına katıldı. Yardım kolilerini, ihtiyaç sahiplerinin evlerine taşıyan Başkan Gürbüz, hem gönül hem de dua aldı. Sokaklarda oynayan çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Gürbüz, onlara da oyuncak hediye etti.

Başkan Gürbüz, Can Kulağı Platformu’nun, 2019 yılında Elbistan Belediyesi’nin öncülüğünde ‘devlet millet içindir’ kavramını hayata geçirmek için kurulduğunu söyledi.

Tüm sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında toplandığı Can Kulağı Platformu’nun geçtiğimiz yıl 15 bin adet gıda kolisi dağıttığını ifade eden Başkan Gürbüz, “2019 yılı ile beraber ‘devlet millet içindir’ kavramını hayata geçirmek için özellikle bizden destek isteyen sosyal yardımlaşma çalışmasını hayata geçirdik. Elbistan’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımızla el ele verdik. Özellikle kırsal mahallelerimizde bunu yaptık. Kaymakamlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve hükümetimizin sosyal imkanlarının birleştirilmesi ile geçen yıl ilçemizde yaklaşık 15 bin adet gıda kolisi dağıttık. Bu, nüfusumuzun yüzde 10’una denk gelen bir rakam. Yurtdışındaki hemşerilerimiz de bu noktada bizlere çok ciddi ve takdire şayan bir destekte bulundular” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediyesi olarak yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarının bilgisini veren Başkan Mehmet Gürbüz, “Biz de Elbistan Belediyesi olarak bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçen yıl yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ile bu faaliyeti gerçekleştirmiştik. Bu sene de bu rakama yakın bir rakamı kullanmak istiyoruz. Özellikle ramazan ayında Covid19’un olumsuzluklarını en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Can Kulağı Platformu’na destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik adına yapılan bu çalışmaları önemsiyorum. Vatandaşlarımız da çevrelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri bizlere bildirsin. Asla yalnız değilsiniz. Can Kulağı Platformu üzerinden biz onlara ulaşıp dertlerine derman olmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

